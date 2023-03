Acusados de homicídio em Cumaru do Norte são presos em Xinguara

Nesta segunda-feira (6), o comando do Batalhão Carajás, montou uma Operação para prender dois homens suspeitos homicídio na cidade de Cumaru do Norte, e que estavam escondidos aqui em Xinguara.

O endereço da dupla foi levantado por agentes do setor de Inteligência da Policia Militar do 17º BPM, depois de uma denúncia anônima sobre dois homicidas que estavam escondidos em uma casa na Rua Marechal Cordeiro de Farias. Com o endereço em mãos, a equipe policial foi a campo e prendeu, Mikael Silva Matos e Manoel Lourenço Pereira da Silva Neto.

Os acusados ainda tentaram fugir para escapar da prisão pulando muros de resistências vizinhas, mais foram capturados depois de um cerco policial.

De acordo com a Polícia, Mikael Silva, foi o autor do homicídio ocorrido na cidade de Cumaru do Norte. Já a participação de Manoel Lourenço, foi dar fuga ao assassino até Xinguara.

Os dois foram apresentados da Delegacia de Polícia Civil de Xinguara. Feito todos os procedimentos legais, eles foram colocados à disposição da justiça de Cumaru do Norte.

Fonte: Blog do Luiz Pereira