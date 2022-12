ÁGUA AZUL DO NORTE: Jorge Barros é eleito por unanimidade presidente da Câmara

O novo presidente do Poder Legislativo de Água Azul do Norte, eleito por unanimidade na manhã desta quarta feita (14) é o vereador Jorge Barros (MDB). Ele tem seis mandatos como parlamentar no município e vai ocupar o cargo de presidente da Câmara pela quarta vez.

A nova mesa diretora, que atuará a partir de janeiro de 2023, tem como vice-presidente o vereador Silvano Aguiar (MDB) e primeiro secretário, o vereador Denis Palmeiras (PSDB).

“Vamos defender a independência e harmonia entre os poderes. Eu acredito no trabalho do prefeito Vandim”, disse o novo presidente.

A mesa diretora, que assumirá em janeiro, vai gerir um recurso de mais de R$ 3.5 milhões, durante o ano de 2023. O novo presidente disse que a sua gestão vai investir no social, “O meu marco é o social, vamos realizar programas que ofereçam atendimentos médicos, jurídicos e cursos de informática” explicou Jorge.

O novo presidente da Câmara, foi eleito vereador no grupo de oposição ao prefeito Vandim, mas atualmente ele é declarado apoiador da atual gestão, de quem recebeu apoio para chegar presidência da Câmara. O prefeito prestigiou a seção de eleição e desejou boa sorte a nova diretoria. (A Notícia Portal – Lourivan Gomes, da Redação, com suporte de Charles Deblak)