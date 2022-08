Eleições 2022: Candidatura de Jeová Andrade é registada no TSE

Jeová Gonçalves de Andrade é oficialmente candidato a deputado estadual pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB) no Pará e vai concorrer a uma das 41 cadeiras disponíveis na Assembleia Legislativa do Pará. O ex-prefeito de Canaã dos Carajás teve candidatura registrada no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)

Além de Jeová Andrade, o MDB possui outros 34 candidatos a deputado estadual. Ao todo, 550 candidatos vão disputar vagas na Alepa em 2022, uma das disputas mais acirradas da história.

Jeová Andrade é um dos representantes da região sul e sudeste na disputa. A expectativa é que a bancada de parlamentares da região cresça em 2023. Essa é a segunda vez que Jeová disputa a eleição para deputado estadual. Na primeira, em 2006, Jeová conquistou 70% dos votos válidos de Canaã.

Quem é Jeová Andrade?

Jeová Gonçalves de Andrade tem 60 anos. É natural de Minas Gerais e chegou no sudeste do Pará em meados da década de 80, no assentamento Cedere 2, onde hoje é Canaã dos Carajás. Pioneiro do município, Jeová foi professor, vereador e ganhou destaque pela atuação como prefeito municipal. Entre os anos 2013 e 2020, conduziu Canaã dos Carajás a uma transformação estrutural e social.

Em 2020, deixou o cargo com mais de 80% de aprovação popular. Nas eleições, apoiou a atual prefeita Josemira Gadelha, que venceu com quase 70% dos votos válidos.

Jeová é casado com Waina Andrade, pai de duas filhas, Wanessa e Valéria, e avô da Heloísa.