RIO MARIA: Confronto entre assaltantes e a Polícia Militar termina com um morto e dois presos

A ação ocorreu na noite de ontem segunda-feira (22), por volta das 21h, onde houve disparos de arma de fogo. De imediato, policiais militares com apoio de policiais civis saíram em diligência pelas ruas da cidade já com as características de um veículo envolvido no crime.

Durante a ocorrência, o suposto veículo foi localizado em um posto desativado na saída para a cidade de Redenção. Ao perceber a ação da Polícia, um dos suspeitos reagiu e efetuou disparos na direção dos policiais que de imediato revidaram e atingiram o possível assaltante.

O bandido foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal de Rio Maria e, segundo informações, não corre risco de morte. Já a arma usada pelo suspeito foi apreendida.

Ainda durante a ação, a PM foi acionada por populares, que relataram ter visto outros dois acusados envolvidos no crime empreendendo fuga, pulando muros e invadindo residências na cidade.

Policiais se deslocaram até o local e um dos bandidos reagiu e começou a atirar contra os policiais que revidaram a injusta agressão. O suspeito foi alvejado, socorrido, mas não resistiu e morreu ao dar entrada no Hospital Municipal. Um comparsa conseguiu fugir.

De acordo com a Policia Militar, durante a ação, um suspeito foi baleado, um veio a óbito e dois foram presos e duas armas foram apreendidas. Um dos acusados foi identificado como Tiago Silva, 22 anos.

A DEPOL de Rio Maria prossegue com as investigações para tentar localizar e prender o terceiro indivíduo que conseguiu fugir para rumo ignorado. (A Notícia Portal/ Blog do Luiz Pereira)