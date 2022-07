Prefeitura viabiliza implantação de unidade de grande rede atacadista em Redenção

O município de Redenção-PA, caminha à passos largos rumo ao desenvolvimento econômico e agro industrial, se tornando a mais importante cidade no segmento comercial da região Sul e Sudeste do Estado do Pará.

Após vários meses de tratativas entre uma rede brasileira de supermercados atacado-varejista, pertencente ao Grupo Carrefour e a gestão pública municipal, foi confirmado nesta semana, que no mês de Agosto de 2022, será dado início a construção de uma nova unidade atacadista do grupo no município, que atenderá com o nome comercial “Atacadão”.

O Atacadão possui unidades em todos os estados brasileiros, com mais de duzentas e cinquenta lojas espalhadas de Norte a Sul do país.

Segundo o ranking da revista brasileira Valor Econômico, que tem como pauta a economia brasileira, o grupo é o primeiro entre as empresas de comércio varejista do Brasil e em Redenção, atuará como centro de distribuição e atendimento aos quinze municípios circunvizinhos.

O projeto terá como base uma área de vinte mil metros quadrados, (Antigo Country Clube), localizado na entrada da cidade, especificamente às margens da rodovia PA-287, sendo que, o investimento na obra civil, está orçado em aproximadamente quarenta milhões de reais, com previsão de execução em seis meses e absorção de mão-de-obra local.

O empreendimento, com previsão de inauguração para o início de 2023, irá gerar emprego e renda para a população local, sendo que a estimativa é ofertar quatrocentas e cinquenta vagas de empregos diretos.

O grande investimento, exige algumas ações e obras de infraestrutura urbana por parte da Prefeitura, haja vista que a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana-SEMOB com sua equipe de engenharia, já está estruturando o projeto de acessibilidade e mobilidade para permitir o acesso seguro aos usuários do empreendimento.

A Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia-SICOCT, tem realizado a intermediação com a direção do grupo atacadista, com outros investidores que pretendem investir no entorno, visando criar uma parceria entre as partes, além de ofertar incentivos para o empreendimento e ao mesmo tempo realizando as tratativas para a realização da intermediação de mão-de-obra futura, através da agência redencense do Sistema Nacional de Empregos-SINE.

O prefeito Marcelo Borges, destaca que nos últimos anos, Redenção tem sido um ambiente de visitação de investidores de variados segmentos que querem investir aqui e ressalva que hoje o município está preparado para ofertar segurança jurídica, incentivos fiscais e tributários a estes empreendedores. “Nós estamos recebendo e indo buscar os investidores para nosso município e dou como exemplo o nosso trabalho de estruturação do Parque Agroindustrial do Araguaia, ambiente projetado para a setorização da atividade agroindustrial no município”, destaca Borges.

Com essas condições a Prefeitura de Redenção dispõe condições, através de leis que beneficiem o empreendedorismo, visando tornar Redenção como a cidade mais atrativa para novos investimentos. (Ascom – Prefeitura de Redenção)