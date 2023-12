São Geraldo do Araguaia: Casal morre em acidente na BR-153

Duas pessoas morreram em um grave acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e uma caminhonete na madrugada deste domingo (10), na BR-153, em frente a uma cerâmica na entrada do município de São Geraldo do Araguaia, no sudeste paraense.

As vítimas foram identificadas como o casal Raimundo Nonato Lima da Silva, que faria 36 anos no próximo dia 12, e Maria Vitória Aguiar Silva, de 20 anos. Ambos estavam em uma motocicleta, que foi atingida violentamente por uma caminhonete e ficou totalmente destruída.

O condutor do veículo apresentava sinais de embriaguez e foi preso em flagrante. A Polícia Civil investiga o caso. (A Notícia Portal/Blog do Luiz Pereira)