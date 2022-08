ELDORADO DOS CARAJÁS: Três pessoas foram encontradas baleadas às margens da PA-275 e duas estariam mortas

Três pessoas foram encontradas baleadas, sendo duas mulheres e um homem, às margens da PA- 275, em Eldorado do Carajás, no sudeste do Pará e duas delas já estariam mortas.

Elas foram encontradas no final da tarde deste domingo (31) jogadas umas sobre as outras em frente à fazenda Magliano, na saída para Curionópolis, também no sudeste do Pará. Ainda não há informações sobre a identidade das vítimas e dinâmica dos crimes. Em breve mais informações. (A Notícia Portal / com informações de Native News Carajás)