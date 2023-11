São Félix do Xingu: Casal é preso em flagrante por estupro qualificado, constrangimento e tortura

A Polícia Civil do Pará, através de atuação da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) e da Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (DEACA) de São Félix do Xingu, deu voz de prisão a um casal na segunda-feira (30), pelos crimes de tortura, constrangimento de criança ou adolescente e estupro qualificado.

Após uma denúncia anônima, a equipe juntamente ao Conselho Tutelar, deslocou ao endereço indicado, onde a vítima foi encontrada com hematomas no rosto e uma marca de facada na mão. A adolescente estava sofrendo agressões e sendo obrigada a manter relações sexuais com o casal. No interior da residência foi apreendida uma arma branca.

Os suspeitos foram presos, conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de São Felix do Xingu, para os procedimentos de praxe e se encontram à disposição do poder judiciário. A vítima foi atendida por escuta especializada. (A Notícia Portal/Blog do Luiz Pereira)