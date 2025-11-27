Redenção

Sedap repassa mais de 9 mil doses de material genético para impulsionar o desenvolvimento da pecuária em Redenção

Municípios de diferentes regiões de integração do Estado estão sendo beneficiados com a parceria. A instituição já repassou quase 31 mil doses de sêmens de touros das raças girolando, holandês, nelore e angus.

O secretário municipal de Agricultura e Aquicultura de Redenção, Tarcísio Vieira, disse que a parceria entre o Estado e os municípios proporciona bons frutos para o desenvolvimento local.

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap), já repassou mais de 31 mil doses de sêmens de touros de alto valor genético para municípios de diferentes regiões de integração do Estado. Nesta quarta-feira (26), representantes do município de Redenção, localizado na RI do Araguaia, estiveram na sede da secretaria para receber 9.200 doses do material genético.

A ação integra o Programa de Melhoramento Genético Animal (Probovideos) da Sedap. O secretário adjunto Francisco Neto acompanhou a entrega do material e junto com a equipe da instituição, reuniu com os representantes da Prefeitura Municipal de Redenção. O município, que já se destaca no setor agropecuário, fortalece as ações da pecuária de leite e de corte, como observou o gestor da Sedap. “Ficamos muito felizes com esse repasse, pois a orientação do governador Helder Barbalho é a de estimular essas cadeias produtivas do Estado; aqui é um estímulo à cadeia produtiva da pecuária no Pará. Sabemos que o resultado disso é a melhoria do gado bovino”, disse o secretário adjunto.

Além de Redenção, já receberam o material genético os municípios de Cumaru do Norte, Marabá, Pau D’Arco, Piçarra, São Félix do Xingu e Tucumã.

O secretário municipal de Agricultura e Aquicultura de Redenção, Tarcísio Vieira, disse que a parceria entre o Estado e os municípios proporciona bons frutos para o desenvolvimento local. “Quero aqui em nome do prefeito agradecer ao nosso secretário Giovanni Queiroz (titular da Sedap), ao nosso secretário adjunto, ao nosso governador Helder e à vice-governadora Hana, pois esse tipo de parceira só gera bons resultados”, enfatizou.

Qualidade – O melhoramento genético impacta positivamente no desenvolvimento do gado leiteiro e de corte, proporcionando um produto de melhor qualidade à população, como observou o médico veterinário da Sedap, Augusto Peralta, que integra a Coordenadoria de Produção Animal (Copan), setor da secretaria responsável pelo programa de melhoramento genético.

“Com o melhoramento genético a gente consegue sair de 0.9 unidade animal por hectare para 2.0 ou 2.1 animais por hectare. Esse trabalho desenvolvido pela Sedap, com o repasse de sêmens, vem ajudar a equilibrar essa balança, no sequestro de carbono, no melhor aproveitamento de pastagem e em produto de melhor qualidade na mesa do paraense”, pontuou Peralta.

Por meio da 6ª Regional localizada em Altamira, foram atendidos com os sêmens os municípios de Uruará, Medicilândia, Brasil Novo, Altamira, Vitória do Xingu, Senador José Porfírio, Anapú e Pacajá.

Os 31. 540 sêmens repassados pela Sedap aos municípios são das raças girolando e holandês – que têm como características, segundo explicou Augusto Peralta, maior quantidade em termos de lactação e ganho de peso e a precocidade – e das raças nelore e angus.

Através do endereço eletrônico da Sedap, as prefeituras municipais podem ter acesso a todos os critérios necessários para serem atendidas com o repasse do material genético pela Sedap.

Além do secretário adjunto e da equipe da Copan, participaram da reunião com os representantes de Redenção, o diretor de Agropecuária da secretaria, Marcos Grande, a médica veterinária Anelise Ramos, o coordenador das regionais da Sedap, Alan Pombo e o engenheiro agrônomo Ozias Aquino.

Através do endereço eletrônico da Sedap, as prefeituras municipais podem ter acesso a todos os critérios necessários para serem atendidas com o repasse do material genético pela Sedap.

