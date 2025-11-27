Sedap repassa mais de 9 mil doses de material genético para impulsionar o desenvolvimento da pecuária em Redenção

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap), já repassou mais de 31 mil doses de sêmens de touros de alto valor genético para municípios de diferentes regiões de integração do Estado. Nesta quarta-feira (26), representantes do município de Redenção, localizado na RI do Araguaia, estiveram na sede da secretaria para receber 9.200 doses do material genético.

A ação integra o Programa de Melhoramento Genético Animal (Probovideos) da Sedap. O secretário adjunto Francisco Neto acompanhou a entrega do material e junto com a equipe da instituição, reuniu com os representantes da Prefeitura Municipal de Redenção. O município, que já se destaca no setor agropecuário, fortalece as ações da pecuária de leite e de corte, como observou o gestor da Sedap. “Ficamos muito felizes com esse repasse, pois a orientação do governador Helder Barbalho é a de estimular essas cadeias produtivas do Estado; aqui é um estímulo à cadeia produtiva da pecuária no Pará. Sabemos que o resultado disso é a melhoria do gado bovino”, disse o secretário adjunto.

O secretário municipal de Agricultura e Aquicultura de Redenção, Tarcísio Vieira, disse que a parceria entre o Estado e os municípios proporciona bons frutos para o desenvolvimento local. “Quero aqui em nome do prefeito agradecer ao nosso secretário Giovanni Queiroz (titular da Sedap), ao nosso secretário adjunto, ao nosso governador Helder e à vice-governadora Hana, pois esse tipo de parceira só gera bons resultados”, enfatizou.

Qualidade – O melhoramento genético impacta positivamente no desenvolvimento do gado leiteiro e de corte, proporcionando um produto de melhor qualidade à população, como observou o médico veterinário da Sedap, Augusto Peralta, que integra a Coordenadoria de Produção Animal (Copan), setor da secretaria responsável pelo programa de melhoramento genético.

“Com o melhoramento genético a gente consegue sair de 0.9 unidade animal por hectare para 2.0 ou 2.1 animais por hectare. Esse trabalho desenvolvido pela Sedap, com o repasse de sêmens, vem ajudar a equilibrar essa balança, no sequestro de carbono, no melhor aproveitamento de pastagem e em produto de melhor qualidade na mesa do paraense”, pontuou Peralta.

Além de Redenção, já receberam o material genético os municípios de Cumaru do Norte, Marabá, Pau D’Arco, Piçarra, São Félix do Xingu e Tucumã. Por meio da 6ª Regional localizada em Altamira, foram atendidos com os sêmens os municípios de Uruará, Medicilândia, Brasil Novo, Altamira, Vitória do Xingu, Senador José Porfírio, Anapú e Pacajá.

Os 31. 540 sêmens repassados pela Sedap aos municípios são das raças girolando e holandês – que têm como características, segundo explicou Augusto Peralta, maior quantidade em termos de lactação e ganho de peso e a precocidade – e das raças nelore e angus.

Além do secretário adjunto e da equipe da Copan, participaram da reunião com os representantes de Redenção, o diretor de Agropecuária da secretaria, Marcos Grande, a médica veterinária Anelise Ramos, o coordenador das regionais da Sedap, Alan Pombo e o engenheiro agrônomo Ozias Aquino.

Através do endereço eletrônico da Sedap, as prefeituras municipais podem ter acesso a todos os critérios necessários para serem atendidas com o repasse do material genético pela Sedap. (A Notícia Portal com informações de Rose Barbosa/ Sedap/ Fotos: Mateus Costa/ Agência Pará)