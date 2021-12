Embarcação naufraga no Rio Araguaia e deixa dois mortos e dois desaparecidos

Os corpos de Simone Amparo Paes Silva Ribeiro, 39 anos e seu enteado Maurílio de Lima Araújo, de 6 anos, foram encontrados na margem do rio Araguaia, na divisa entre os estado do Pará e Tocantins, após um acidente com uma lancha em que passeavam, na tarde de sábado, 04, em Xinguara, próximo do Distrito de São José do Araguaia, no sul do Pará.

Ao todo, 9 pessoas estavam na lancha na hora do acidente, sendo que 5 pessoas conseguiram se salvar, nadando até uma ilha, agarrados em um tapete flutuante. Entre os sobreviventes, um filho adolescente do vereador.

O pai e marido das vítimas, o Vereador de Xinguara, Maurisan Alves (PDT) e seu amigo, Jorginho seguem desaparecidos.

Segundo uma nota assinada por Gilmar Pires, Coordenador da Defesa Cívil de Xinguara, a embarcação que sofreu o acidente era do tipo voadeira, com sete (7) metros de comprimento e um motor de popa 15hp.

(Com informações portal Diogenes Brandão)