Thiago & Luan: A nova cara da sofrência que vem conquistando o Brasil

O sertanejo nunca deixa de se renovar, e a nova geração prova que o gênero segue mais vivo do que nunca. Entre os nomes em ascensão, está a dupla Thiago & Luan, formada em 2012 por Thiago Santos, de Imperatriz (MA), e Luan Dallys, de Augustinópolis (TO). Assim, desde o início, a dupla se destacou pela sintonia e pela presença de palco marcante.

Uma Parceria que Nasceu nas Redes Sociais

De um simples encontro pelas redes sociais, surgiu uma parceria que hoje figura entre as mais promissoras do sertanejo contemporâneo. Além disso, com vozes marcantes, presença de palco e letras que falam direto ao coração, Thiago & Luan conquistaram espaço nos principais palcos e playlists digitais do país. Com isso, cada show se transforma em uma experiência intensa e emocionante para o público.

Projeto Carta Cantada: Sofrência Elevada

O verdadeiro divisor de águas da carreira da dupla foi o projeto Carta Cantada, lançado em volumes desde 2024. De fato, cada canção apresenta uma narrativa intensa de amor, dor e superação, traduzindo a essência da sofrência em versos que permanecem na memória de quem ouve.

No Vol. 1 , a música “Meu Histórico” trouxe à tona erros do passado e a busca por perdão.

Logo em seguida , “No Sigilo” inovou ao misturar vaneira com pagode , surpreendendo o público.

A faixa “Nessa Toada”, lançada em novembro de 2024, explorou o ciúme e a dualidade das relações modernas.

Enquanto isso, “Saudade Atacada” transformou a dor da perda em refrão marcante.

Em 2025, a dupla lançou “Saudade em Pessoa”, reafirmando seu estilo visceral e provando que a sofrência ainda é combustível para grandes sucessos. Portanto, cada lançamento se torna um capítulo emocionante da trajetória da dupla.

WokShow e a Projeção Nacional

Com a carreira gerenciada pela WorkShow, um dos maiores escritórios sertanejos do país, Thiago & Luan já se consolidaram como realidade. Além disso, a estrutura profissional, aliada ao talento natural da dupla, tem levado suas músicas a um público cada vez maior, garantindo projeção nacional.

Mais do que isso, suas estratégias digitais e a presença em eventos importantes potencializam cada lançamento, tornando a dupla referência para a nova geração do sertanejo.

A Promessa que Já Virou Realidade

De apresentações em bares e festas no interior ao protagonismo em grandes projetos, Thiago & Luan mostram que a sofrência continua como uma das forças mais poderosas do sertanejo. Assim, a cada lançamento, provam que vieram para ficar e que o público pode esperar muitos capítulos emocionantes dessa trajetória.

Se depender da potência vocal, da sintonia no palco e da identificação com os fãs, o futuro da dupla será brilhante. Portanto, no sertanejo, quando a sofrência é cantada com verdade, ela deixa de ser dor e se transforma em sucesso. (Pedro Henrique, A Notícia Portal)