Atlético Tucumã estreia no Parazão Sub-20 em jogo histórico na Estação Conhecimento

O futebol do sul do Pará vai viver um momento histórico neste sábado, 23 de agosto. A Estação Conhecimento de Tucumã, localizada no Bairro das Flores administrada pela à Fundação Vale, será palco da estreia do Atlético Tucumã no Campeonato Paraense Sub-20. A partida contra o tradicional Águia de Marabá está marcada para às 15h30 e promete atrair um grande público.

Fundado em 2017, o Atlético Tucumã nasceu com o objetivo de se tornar um clube profissional. Apesar das dificuldades financeiras e estruturais que adiaram esse sonho, o time se manteve ativo em competições amadoras e se consolidou como referência na formação de jovens jogadores na região.

Graças ao empenho do presidente Yuri Inácio e do vice-presidente e treinador Luiz Gomes, o clube conseguiu se federalizar e garantir vaga oficial nas competições da Federação Paraense de Futebol (FPF). A comissão técnica ainda conta com William Barbosa, Igor Jardel e o ex-goleiro Oziel, que dão suporte ao elenco de jovens atletas vindos de Tucumã e cidades vizinhas.

Entre os destaques está o goleiro Jeferson, de 18 anos, natural de Redenção, que já defendeu a seleção municipal Sub-17 e agora representa a força do futebol redencense no Parazão Sub-20.

Com apoio do comércio local e do poder público municipal, o Atlético Tucumã realiza seus treinos e mandará seus jogos no campo da Estação Conhecimento, que se firma como um espaço esportivo fundamental para o crescimento do futebol no Araguaia Paraense.

Para a diretoria, a participação no campeonato é mais do que uma disputa: é a oportunidade de projetar o nome de Tucumã no cenário do futebol estadual e abrir portas para jovens talentos. “É um sonho antigo que começa a se tornar realidade. Queremos mostrar o talento dos nossos jovens e construir uma história de sucesso para Tucumã dentro do futebol paraense”, afirmou o presidente Yuri Inácio. (Roney Braga A Notícia Portal/ Fotos: Diego Galvão de Souza/ Estação Conhecimento)