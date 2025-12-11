Veja o valor atualizado para tirar a CNH a partir de janeiro

Preço da CNH pode cair bastante: O Zero Hora reuniu os preços das taxas fixas obrigatórias cobradas pelo Detran (sem contar as aulas), que são iguais para todas as categorias. Juntas, elas saem por R$ 420,41 para o seu bolso:
- Exame de Aptidão Física e Mental (R$ 98,35);
- Avaliação Psicológica (R$ 98,35);
- Exame Teórico Técnico (R$ 53,57);
- Exame Prático de Direção Veicular (R$ 93,17);
- Expedição da CNH (R$ 76,97).
O veículo também consultou os preços das duas aulas práticas obrigatórias em autoescolas do Rio Grande do Sul:
- Categoria A: R$ 168,88 (R$ 84,44 cada);
- Categoria B: R$ 169,46 (R$ 84,73 cada);
- Categoria ACCB (ciclomotor + carro): R$ 146,06;
- Categorias C, D e E (caminhões, ônibus e carretas): R$ 191,58.
De acordo com o Zera Hora, as reduções com as novas regras variam entre 78% e 82,5%. ( A Notícia Portal com informações de Carolina Carvalho/ Foto: Marcello Casal JR Agência Brasil)