Veja o valor atualizado para tirar a CNH a partir de janeiro

Até então, na maior parte do Brasil, os custos para tirar a CNH ultrapassavam os R$ 4 mil facilmente – isso até para quem passava de primeira na temida banca.

11/12/2025

Preço da CNH pode cair bastante: O Zero Hora reuniu os preços das taxas fixas obrigatórias cobradas pelo Detran (sem contar as aulas), que são iguais para todas as categorias. Juntas, elas saem por R$ 420,41 para o seu bolso:

  • Exame de Aptidão Física e Mental (R$ 98,35);
  • Avaliação Psicológica (R$ 98,35);
  • Exame Teórico Técnico (R$ 53,57);
  • Exame Prático de Direção Veicular (R$ 93,17);
  • Expedição da CNH (R$ 76,97).

O veículo também consultou os preços das duas aulas práticas obrigatórias em autoescolas do Rio Grande do Sul:

  • Categoria A: R$ 168,88 (R$ 84,44 cada);
  • Categoria B: R$ 169,46 (R$ 84,73 cada);
  • Categoria ACCB (ciclomotor + carro): R$ 146,06;
  • Categorias C, D e E (caminhões, ônibus e carretas): R$ 191,58.

De acordo com o Zera Hora, as reduções com as novas regras variam entre 78% e 82,5%. ( A Notícia Portal com informações de Carolina Carvalho/ Foto: Marcello Casal JR Agência Brasil)

11/12/2025

