Rio Maria-PA: concurso público oferece 340 vagas com salários de até R$ 6.000,00

A Prefeitura do Município de Rio Maria, no sul do Pará, anunciou a abertura de um concurso público com a oferta de 340 vagas em diversos cargos. Os salários podem chegar a até R$6.000,00, dependendo da função e nível de escolaridade exigido.

As inscrições já estão abertas e seguem até o dia 10 de julho de 2023. Os interessados em participar devem realizar a inscrição exclusivamente pelo site oficial do Instituto de Capacitação, Assessoria e Pesquisa (ICAP), responsável pela organização do concurso, através do endereço eletrônico www.icap-to.com.br.

O concurso oferece oportunidades para candidatos de diferentes áreas de atuação, abrangendo cargos de nível fundamental, médio e superior. Entre as vagas disponíveis estão: auxiliar administrativo, técnico em enfermagem, professor de educação infantil, médico, engenheiro civil, entre outros.

Além dos salários atrativos, os aprovados contarão com benefícios previstos em lei, como vale-alimentação, vale-transporte e plano de saúde. A carga horária de trabalho varia de acordo com cada cargo, seguindo as normas estabelecidas pela legislação municipal.

O processo seletivo será composto por etapas de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, que avaliarão os conhecimentos dos candidatos nas áreas específicas dos cargos pretendidos. Em alguns casos, também serão realizadas provas de títulos, análise curricular e exames médicos admissionais.

A Prefeitura de Rio Maria ressalta a importância do concurso público para a seleção de profissionais capacitados, garantindo a eficiência e a qualidade dos serviços prestados à população. A administração municipal destaca a transparência e a lisura do processo seletivo, realizado por meio de uma instituição especializada em concursos.

Os candidatos devem ler atentamente o edital disponível no site do ICAP, onde constam todas as informações sobre as vagas, requisitos, documentação necessária, cronograma do concurso e demais detalhes relevantes.

Portanto, se você está em busca de uma oportunidade de emprego estável e com remuneração atrativa, não perca tempo e faça sua inscrição no concurso público da Prefeitura do Município de Rio Maria-PA. (A Notícia Portal)

Leia o edital, Clique Aqui!

Contato para dúvidas:

Instituto de Capacitação, Assessoria e Pesquisa (ICAP)

Web site: www.icap-to.com.br