Ação conjunta das Polícias Civil do Acre e Pará resulta na prisão de acusado de latrocínio EM Redenção

A Polícia Civil do Acre (PCAC), em parceria com a Polícia Civil do Pará, capturou um indivíduo acusado de latrocínio. A prisão ocorreu na última quarta-feira (10) em uma fazenda em Redenção, Pará.

A investigação, iniciada pelo Delegado Adan Ximenes (PCAC) em Cruzeiro do Sul, foi conduzida em conjunto com o Delegado Rodrigo Dias, da Superintendência do Pará.

O crime ocorreu em 2 de setembro de 2021, quando dois indivíduos roubaram uma espingarda e uma motosserra após amarrarem e amordaçarem um deficiente físico no Ramal do Escondido, em Cruzeiro do Sul. Identificados pela vítima, os criminosos decidiram encerrar sua vida com dois disparos.

O primeiro suspeito, F.S.S., foi detido em Redenção. As investigações para localizar o segundo suspeito, Derley Vanderley Medeiros de Melo, de 23 anos, estão em curso.

A prisão conjunta evidencia o compromisso das autoridades policiais em combater crimes violentos e garantir justiça para as vítimas e suas famílias. As investigações continuam para responsabilizar todos os envolvidos pela lei.

(A Notícia Portal com informações da Polícia Civil)