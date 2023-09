Suposto ladrão foragido dá entrada na UPA de São Félix do Xingu e é preso

Um homem suspeito de roubo foi preso pela Polícia Civil, em São Félix do Xingu, no sul do Pará. Havia um mandado de prisão contra ele, que estava foragido. Na manhã desta segunda-feira (4), ele deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e foi capturado.

O suspeito deu entrada por ter sido ferido a golpes de arma branca. Ele estava bastante machucado nos braços e na cabeça. O ataque, como levantaram os agentes da Polícia Civil, teriam sido no distrito Vila Primavera, onde vítimas de furtos e roubos teriam tentado lincha-lo.

O mandado de prisão foi cumprido e o suspeito, após alta médica, foi ouvido e encaminhado ao sistema prisional. O suposto ladrão está à disposição da Justiça. O caso em Vila Primeira será investigado pela PC e pode resultar em mais um processo para o homem.

É importante ressaltar que a população não deve, de forma alguma, tentar fazer “justiça com as próprias mãos”. Quem for pego nesse tipo de ação pode ir de vítima a agressor. Suspeitos de crimes no máximo devem ser imobilizados até a chegada da polícia.

(A Notícia Portal/ Da Redação do Fato Regional)