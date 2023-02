Policial Militar morre durante assalto com refém no sudeste do PA

Um policial militar morreu na manhã desta segunda-feira (13) após trocar tiros com criminosos no município de Ulianópolis, sudeste do Pará, durante um assalto com refém.

De acordo com informações preliminares, a vítima foi identificada como sargento Lira. Um outro policial também foi baleado e levado para receber atendimento médico em uma unidade hospitalar do município. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde.

Um reforço policial partindo da cidade de Paragominas está sendo enviado para cidade.

Em áudio divulgado nas redes sociais, um militar pede que os agentes de trânsito de Paragominas tenham cautela em abordar um carro Jeep Compass, bege, que em que estariam os assaltantes com refém. “Se vocês verem esse veículo por aí em atitude suspeita, não fazer abordagem porque não é seguro”, orienta o policial.

Fonte: DOL CARAJÁS