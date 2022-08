Adesivaço de Jeová Andrade movimenta centro de Canaã dos Carajás

Milhares de apoiadores tiveram seus veículos adesivados nesta sexta-feira (19) em Canaã dos Carajás. Jeová participou do evento e destacou gratidão a apoiadores do projeto

Um grande Adesivaço marcou o início dos eventos em torno da campanha de Jeová Andrade a deputado estadual em Canaã dos Carajás. O evento foi realizado no fim da tarde de sexta-feira (19) no centro de Canaã dos Carajás e reuniu centenas de apoiares.

Carros, motocicletas, bicicletas e todos os tipos de veículos terrestres passaram pelo semáforo em frente à loja Bruno Cell e receberam os adesivos de campanha disponíveis. A estimativa é que mais de 8 mil veículos tenham sido adesivados ao longo de toda a sexta-feira.

Desde as primeiras horas da manhã, o clima era de euforia por parte da população. Jeová Andrade, que governou Canaã por dois mandatos e deixou o cargo com mais de 80% de aprovação popular, representa, além de um sonho do município, a possiblidade real de Canaã ter um deputado estadual eleito.

“A nossa caminhada começou já há algum tempo, e sempre encontramos em Canaã multidões que nos apoiam, acreditam neste projeto coletivo e vão à luta mostrar ao povo que é possível fazer política com decência. Sou profundamente grato a todos que vêm aqui, adesivam seus carros e levam nosso nome adiante” afirmou Jeová.

Encerrando a noite, o candidato participou de uma reunião com empresários junto à prefeita Josemira Gadelha.

Quem é Jeová Andrade?

Jeová Gonçalves de Andrade tem 60 anos de idade. É natural de Minas Gerais e chegou no sudeste do Pará em meados da década de 80, no assentamento Cedere 2, onde hoje é Canaã dos Carajás. Pioneiro do município, Jeová foi professor, vereador e ganhou destaque pela atuação como prefeito municipal. Entre os anos 2013 e 2020, conduziu Canaã dos Carajás a uma transformação estrutural e social.

Em 2020, deixou o cargo com mais de 80% de aprovação popular. Nas eleições, apoiou a atual prefeita Josemira Gadelha, que venceu com quase 70% dos votos válidos.

Jeová é casado com Waina Andrade, pai de duas filhas, Wanessa e Valéria, e avô da Heloísa.