Corpo é achado em rua do setor JP e polícia abre investigação em Ourilândia

Um homem ainda não identificado foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira (27), na travessa 1, quadra 46, no setor JP, em Ourilândia do Norte, sul do Pará. A vítima apresentava uma fratura na região da cabeça, segundo a Polícia Militar.

O corpo foi localizado por volta das 8h, durante a Operação Saturação, realizada pelo 36° BPM do CPR XIII. A guarnição da viatura 3616, comandada pelo 1º Sgt. Josimário e tendo como motorista o Cb Baía, foi acionada pelo Niop após moradores relatarem que havia um homem caído ao solo.

Ao chegar no endereço informado, os policiais confirmaram a denúncia. O homem, de estatura baixa e pele morena, não portava qualquer documento de identificação. A área foi isolada e a funerária de plantão foi acionada para remoção do corpo, enquanto a Polícia Civil iniciou os primeiros levantamentos.

Moradores próximos não souberam relatar o que teria acontecido, e até o momento não há informações sobre autoria ou motivação. A Polícia Civil abriu inquérito para investigar o caso e tentar identificar a vítima. A Operação Saturação segue sendo realizada nos bairros e no centro da cidade com foco em prevenir crimes e reforçar a segurança da população. (Roney Braga A Notícia Portal com informações da PMPA/ Foto: Reprodução)