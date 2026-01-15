PF realiza nova fase de operação em combate ao abuso sexual infantojuvenil no Pará

A Polícia Federal cumpriu, nesta quinta-feira (15/1), três mandados de busca e apreensão nos municípios de Vigia, Bragança e Paragominas, no Pará, no âmbito de mais uma fase da Operação Proteção, que visa combater crimes de abuso sexual infantojuvenil praticados por meio da internet.

Durante as diligências, um homem foi preso em flagrante por armazenar conteúdo de abuso sexual envolvendo crianças e adolescentes em seu aparelho celular. O dispositivo foi apreendido e será submetido à perícia técnica, que permitirá a extração e análise detalhada dos arquivos.

O investigado poderá responder pelos crimes de armazenamento e compartilhamento de material pornográfico infantojuvenil, previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, sem prejuízo de outras condutas ilícitas que venham a ser identificadas no decorrer das investigações.

A Polícia Federal reforça seu compromisso no enfrentamento a crimes que violam a dignidade sexual de crianças e adolescentes e destaca a importância da atuação preventiva das famílias. Orienta-se que pais e responsáveis mantenham um diálogo aberto com os jovens, acompanhem suas atividades tanto no ambiente virtual quanto no cotidiano, ofereçam instruções sobre o uso seguro de redes sociais, jogos e aplicativos, além de se manterem atentos a possíveis mudanças de comportamento que possam indicar situações de risco. A presença, a informação e a orientação são fundamentais para a proteção e o bem-estar de crianças e adolescentes. ( A Notícia Portal com informações da Assessoria de Comunicação Social da Polícia Federal no Pará/ Foto: Divulgação)