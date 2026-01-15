Estado do Pará

PF realiza nova fase de operação em combate ao abuso sexual infantojuvenil no Pará

Ação resultou na prisão em flagrante de suspeito por armazenar material ilegal

15/01/2026

A Polícia Federal cumpriu, nesta quinta-feira (15/1), três mandados de busca e apreensão nos municípios de Vigia, Bragança e Paragominas, no Pará, no âmbito de mais uma fase da Operação Proteção, que visa combater crimes de abuso sexual infantojuvenil praticados por meio da internet.

A Polícia Federal reforça seu compromisso no enfrentamento a crimes que violam a dignidade sexual de crianças e adolescentes e destaca a importância da atuação preventiva das famílias.

Durante as diligências, um homem foi preso em flagrante por armazenar conteúdo de abuso sexual envolvendo crianças e adolescentes em seu aparelho celular. O dispositivo foi apreendido e será submetido à perícia técnica, que permitirá a extração e análise detalhada dos arquivos.

O investigado poderá responder pelos crimes de armazenamento e compartilhamento de material pornográfico infantojuvenil, previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, sem prejuízo de outras condutas ilícitas que venham a ser identificadas no decorrer das investigações.

A Polícia Federal reforça seu compromisso no enfrentamento a crimes que violam a dignidade sexual de crianças e adolescentes e destaca a importância da atuação preventiva das famílias. Orienta-se que pais e responsáveis mantenham um diálogo aberto com os jovens, acompanhem suas atividades tanto no ambiente virtual quanto no cotidiano, ofereçam instruções sobre o uso seguro de redes sociais, jogos e aplicativos, além de se manterem atentos a possíveis mudanças de comportamento que possam indicar situações de risco. A presença, a informação e a orientação são fundamentais para a proteção e o bem-estar de crianças e adolescentes. ( A Notícia Portal com informações da Assessoria de Comunicação Social da Polícia Federal no Pará/ Foto: Divulgação) 

15/01/2026

Notícias relacionadas

PARÁ: Polícia Científica abre vagas de emprego. Salário chega a R$ 10,4 MIL.

24/02/2023

Brasil supera a França em número de infectados pelo novo coronavírus, diz universidade

13/05/2020

Pastor de Tucumã é empossado em conselho nacional da CGADB durante Assembleia em São Paulo

06/05/2025

Mais de 700 policiais penais têm cerimônia de posse nesta quarta-feira (3), em Belém

02/05/2023
Botão Voltar ao topo