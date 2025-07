Estradas federais do Pará já tiveram 48 acidentes e 14 mortes

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou o balanço parcial da Operação Férias Escolares 2025, referente ao período de 1º a 20 de julho, nas rodovias federais que cortam o estado do Pará. Nesse intervalo, foram registrados 48 acidentes, número 37% menor em comparação ao mesmo período de 2024.

Apesar da redução, os sinistros resultaram em 77 pessoas feridas e 14 mortes. Em julho do ano passado, a PRF contabilizou 110 acidentes, sendo 53 deles considerados graves, com um total de 37 vítimas fatais.

A operação, iniciada em 2 de julho, segue até 1º de agosto, com foco na intensificação do policiamento ostensivo e na realização de ações educativas de trânsito. O objetivo é coibir infrações e orientar motoristas em períodos e locais com maior fluxo de veículos especialmente durante as férias escolares, quando o tráfego costuma aumentar significativamente devido ao deslocamento de famílias e turistas.

A maioria dos acidentes está relacionada a infrações graves, como excesso de velocidade e ultrapassagens indevidas. Por isso, a PRF tem concentrado esforços em ações de prevenção, com cerca de 350 agentes escalados em regime de revezamento durante toda a operação.

A BR-316, que liga Belém ao interior do Pará, é um dos principais pontos de atenção, junto a outros trechos críticos identificados pelo órgão. (A Notícia Portal com informações do Dol/ Fotos: Reprodução)