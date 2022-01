Marabá: Governo do Estado entrega 2.500 cestas básicas às famílias atingidas pelas enchentes

O Governo do Estado, por meio da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, vai entregar mais de 2.500 cestas básicas para famílias desabrigadas pelas enchentes que atingem Marabá.

Nesta terça-feira (11), o governador Helder Barbalho visitou a cidade para realizar uma entrega simbólica para 33 famílias que estão vivendo no abrigo São Félix. As restantes serão distribuídas pela Prefeitura de Marabá, que solicitou o apoio.

A ação de atendimento iniciou na última quinta-feira (6), com o sobrevoo entre a área urbana do município de Marabá até a barragem da Usina Hidrelétrica de Tucuruí (UHT), onde estão as áreas atingidas pelas cheias, para fazer levantamento fotográfico que subsidiou o plano de ação para enfrentar os danos identificados. Naquele dia, o nível dos rios já alcançava 11,68m. Na sexta (7), após reunião estratégica, foi garantido o apoio humanitário para os atingidos.

(Com informações: Blog Zé Dudu)