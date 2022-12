PF desarticula mais um garimpo em São Félix do Xingu, em terra Indígena.

Uma pessoa foi presa em flagrante no último dia 12 pela Polícia Federal. Na situação, foram apreendidas uma escavadeira hidráulica, mercúrio, arma, munições, uma camionete e uma moto. Com apoio da Funai, a operação no combate à extração ilegal de minérios e crimes ambientais aconteceu na Terra Indígena Kayapó, no município de São Felix do Xingu, a 500 km de Marabá.

A incursão na Terra Indígena ocorreu por via terrestre, mas devido às chuvas na região nesse mês de dezembro – e especialmente ao temporal da noite anterior – a estrada ficou intrafegável. Alagamentos e a subida do nível de um rio, a cerca de quatro quilômetros da área do garimpo, impossibilitaram as equipes chegarem ao local alvo da ação policial.

Entretanto, na metade do caminho, os policiais avistaram uma camionete atolada, usada pelo garimpo ilegal. O veículo transportava uma moto tipo cross, apetrechos usados para manutenção de escavadeiras hidráulicas, dois frascos de mercúrio metálico e uma pistola calibre 22, carregada com 15 munições. Também havia documentos que indicavam a atuação na atividade de garimpo.

O motorista do veículo foi preso em flagrante e os bens apreendidos e apresentados na Delegacia de Polícia Federal em Redenção, local onde foi autuado por crimes contra o meio ambiente e invasão de terra da União. As penas, somadas, podem chegar a oito anos de prisão.

No retorno das equipes, ainda houve a apreensão de uma escavadeira hidráulica, que estava no limite da Terra Indígena, com sinais de que a máquina havia sido retirada recentemente da área.

A operação foi motivada por denúncias recebidas pela Polícia Federal de Redenção e pelo Ministério Público Federal do município, de que havia ocorrido a reativação das atividades minerárias ilegais em um garimpo clandestino de ouro em uma área isolada da Terra Indígena Kayapó, a cerca de 160 km da cidade de São Felix do Xingu, que já havia sido fechado no mês de maio deste ano em outra operação da Polícia Federal.

A retomada das atividades minerárias ilegais estaria gerando descontentamento entre os indígenas das aldeias próximas, havendo risco de intervenção dos indígenas e confronto com os garimpeiros.

O autuado também está sendo investigado por sua participação na extração ilegal de minério de ouro na Terra Indígena Kayapó, podendo responder por usurpação de bens da União e extração de recursos naturais sem autorização.

A atividade minerária ilegal representa risco à saúde dos trabalhadores pelo uso indiscriminado de mercúrio, polui rios e causa danos irreparáveis à fauna e flora do local atingido.

Com informações de (Ascom da Delegacia de Polícia Federal de Redenção/PA) Fonte: Correio Carajás