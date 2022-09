Homem é preso por estuprar a enteada no município de Breves, no Marajó

Na madrugada desta segunda-feira, 5, por volta das cinco horas, um homem foi preso acusado de estuprar a enteada, de 17 anos, no município de Breves, no Marajó. Informações do relatório policial dão conta de que a vítima já sofria os abusos desde os quatro anos de idade. A prisão preventiva foi realizada pela Polícia Civil (PC), com apoio da Polícia Militar (PM), enquanto o homem desembarcava no Trapiche do Bira. No momento, o acusado encontra-se preso “para os procedimentos de praxe”, informa o relatório. A Polícia Civil reforça, em nota, que o homem “está à disposição da justiça”.

De acordo com informações detalhadas pela delegada da PC, Maria Alexia, a vítima era impedida de estudar e sofria diversos abusos por parte do acusado. Alexia informa que o caso chegou ao conhecimento da polícia por meio do Conselho Tutelar e foi investigado pela Delegacia da Mulher (Deam) e pela Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca) do município. Em nota, a PC complementa: “A vítima foi encaminhada para escuta e atendimento especializado”. (A Notícia Portal / com informações de O Liberal).