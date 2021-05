MC Kevin morre aos 23 anos após cair do 11º andar no Rio

O funkeiro MC Kevin morreu aos 23 anos na noite deste domingo (16), após sofrer um grave acidente. Ele caiu da varanda do 11º andar de um hotel localizado na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, e precisou ser levado às pressas para o hospital Miguel Couto, na Gávea.

A Secretaria Municipal de Saúde do Rio confirmou a entrada de Kevin no hospital e informou que seu estado de saúde era muito grave. Alguns minutos depois, trouxe a notícia de que o funkeiro não havia resistido aos ferimentos.

“Infelizmente, o paciente Kevin Bueno não resistiu e faleceu”, dizia a nota, enviada pela Secretaria ao UOL.

Angelo Canuto, amigo de Kevin, chegou a conversar com a reportagem e disse que, ao lado da família do cantor, pegaria um voo de São Paulo para o Rio para entender melhor tudo que aconteceu.

Na noite de ontem, MC Kevin se apresentou em uma balada do Rio. Ele visitava a cidade acompanhado da mulher, a advogada Deolane Bezerra.

Carreira marcada por polêmicas

MC Kevin era acompanhado por quase 9 milhões de pessoas no Instagram, fora os 535 mil inscritos de seu canal no YouTube. Na plataforma, o funkeiro já tinha 15 clipes acima de 1 milhão de visualizações cada, incluindo os hits “Terapia” e “Piscina de Diamante”. No Spotify, o funkeiro contava com quase 2 milhões de ouvintes mensais.

Apesar de todo o sucesso, sua carreira foi marcada por diversas polêmicas. Em fevereiro deste ano, ele precisou prestar depoimento após ser acusado de desacato pela Polícia Militar de São Paulo. O MC teria debochado dos policiais no Instagram após ter sido orientado a não passar por uma via na Zona Norte da capital paulista.

No mesmo mês, Kevin também arrumou briga com MC Livinho. Os dois funkeiros trocaram farpas nas redes sociais e Kevin acusou Livinho de procurá-lo apenas por interesse. “Vou dar atenção para o MC PH que venceu droga comigo, passou sufoco comigo e viu que a favela venceu”, disse Kevin, na época.

Relacionamento conturbado

Antes de oficializarem a relação em abril, Kevin e sua mulher, Deolane, também passaram por altos e baixos. Em dezembro do ano passado, vídeos de uma suposta discussão dos dois ganharam espaço em perfis de fofoca no Instagram.

Em fevereiro, Kevin e Deolane chegaram a colocar um ponto final na relação, mas ele admitiu que sentia falta da companhia da mulher. “Triste saber que perdi a mulher da minha vida. Fui imaturo. Todo ser humano comete erros na vida, acho que vivo uma vida muito intensa muito difícil. Tivemos os melhores momentos da minha vida”, disse o MC.

Ao reatar o romance, os dois viajaram para Dubai e, em abril, se casaram em uma cerimônia realizada em Tulum, no México.

