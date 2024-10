Câmara de Belém aprova aumento salarial para prefeito, vice e vereadores

A Câmara Municipal de Belém aprovou, nesta semana, um projeto de lei que propõe o aumento salarial para prefeito, vice-prefeito, secretários e vereadores da capital a partir de 2025. A votação foi realizada em tempo recorde, e o projeto não passou pela Comissão de Economia e Finanças da Câmara, o que gerou críticas por parte de parlamentares da oposição.

Os vereadores Fernando Carneiro e Gizelle Freitas, ambos do PSOL, criticaram a falta de transparência no processo, destacando que o projeto não foi disponibilizado nas plataformas da Câmara e que, por isso, os valores do aumento proposto permanecem desconhecidos. Eles também afirmaram que a pauta foi incluída de forma irregular, sem a devida antecedência prevista no regimento.

O vereador Fernando Carneiro informou que a bancada do PSOL pretende acionar a Justiça para anular a votação e pedirá que o prefeito vete o projeto. “Até hoje não sei pra quanto vai esse aumento. Não tive acesso ao projeto”, declarou Carneiro.

Fonte: g1