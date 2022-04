Sul do Pará poderá ganhar três novos municípios

Está confirmado para o próximo dia 10, o início da votação, na Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), dos decretos referentes às emancipações político-administrativas de nove distritos no Pará.

No sul do Pará serão criados três municípios que atualmente são distritos no município de São Félix do Xingu: Sudoeste, Taboca e Ladeira Vermelha.

No último dia 13 foram publicados, no Diário Oficial do Estado (DOE), os resumos dos Estudos de Viabilidade Municipal (EVM), referentes à emancipação dos distritos de Fernandes Belo, em Viseu; Vitória da Conquista dos Carajás, em Novo Repartimento; Paraguantins e Rio Preto dos Carajás, em Marabá; Lago Grande do Curuai, em Santarém, e Monte Dourado, em Almeirim.

Na casa legislativa, por enquanto, os parlamentares que não estão envolvidos diretamente no apoio à criação de novos municípios não se pronunciaram sobre como votarão. A realização dos estudos de viabilidade é garantida pela Lei Complementar número 74, de 14 de setembro de 2010.

Os estudos dos distritos que buscam emancipação foram viabilizados por investimentos feitos pelas coordenações político-partidárias de alguns deles. Se houver votação favorável na Alepa, o passo seguinte será a realização de plebiscitos nas regiões atingidas pela possível mudança.

Fonte: Fato Regional