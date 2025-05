Pará registra aumento de 130% nos transplantes e se destaca nacionalmente

Entre 2022 e 2024, o Pará mais que dobrou o número de transplantes de órgãos e tecidos, com 1.512 procedimentos realizados — um crescimento de 130% em relação ao triênio anterior (658 transplantes). Apenas em 2024, foram feitos 627 transplantes, com destaque para córneas (516), rins (62), fígado (12), medula óssea (27) e tecidos musculoesqueléticos (10).

Esse avanço é atribuído à ampliação da rede pública de saúde, capacitação profissional, uso de tecnologia e campanhas de conscientização sobre doação de órgãos. Um marco importante foi a entrada do Hospital da Mulher do Pará (HMPA) na rede de captação, apenas dois meses após sua inauguração, com a realização de sua primeira captação de múltiplos órgãos em abril de 2025.

O uso do aplicativo Aedo, que permite o registro da intenção de ser doador, e o incentivo ao diálogo familiar também contribuíram para os resultados positivos. Segundo a Sespa, a prioridade agora é reduzir a recusa familiar e ampliar ainda mais os números, com foco na empatia, acolhimento e inovação. (A Notícia Portal com informações do Governo do Pará/ Fotos: Agência Pará)