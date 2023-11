REDENÇÃO É CONTEMPLADA COM 200 CASAS POPULARES

O Prefeito de Redenção (PA), Marcelo Borges, anunciou que o município foi contemplado com 200 moradias do Programa Minha Casa, Minha Vida. Esta é a primeira etapa do empreendimento, posteriormente serão anunciados o local e datas das inscrições.

Ainda não é necessário procurar a Prefeitura e nem a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. As etapas serão devidamente bem divulgadas para que as famílias tenham conhecimento sobre as inscrições.

Para participar do Programa Minha Casa, Minha Vida é necessário atender a alguns critérios estabelecidos, que serão informados nas próximas etapas. (A Notícia Portal/ Ascom/Secretaria de Assistência Social).