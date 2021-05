Concursos PA: Seplad fala de prioridade nos editais e retomadas de seleções interrompidas pela pandêmia

A Secretaria de Planejamento e Administração já falou diversas vezes que são mais de dez editais e mais de 6 mil vagas, em vários órgãos e cargos.

A estimativa da pasta é ter todos os editais publicados ao longo do ano de 2021. Na lista, temos PM, PC, Sefa, além da própria Seplad.

O Estado do Pará tem diversos concursos previstos ao longo de 2021. Alguns deles, inclusive, têm previsão de prover os cargos já neste ano. A chefe da pasta, Hana Ghassan, falou sobre como ficam os processos de retomadas e novos editais.

Isso porque tem seleção que já teve edital publicado, mas foi paralisada por não haver condições sanitárias para a aplicação das provas.

Enquanto isso, alguns outros ainda seguem com processo intenso e preparativos avançados rumo à publicação do documento com todas as regras.

Seplad fala sobre novos editais e retomada dos suspensos

Em entrevista ao Jornal Liberal, a chefe da pasta falou sobre os processos de novos editais e da retomada daqueles que estão paralisados. Estes são os casos da Polícia Civil e Polícia Militar, que tiveram suas provas adiadas em prol da pandemia.

Segundo ela, a prioridade será concluir os processos em andamento e que chegaram a ser suspensos por decisão do Supremo Tribunal Federal. Recentemente, o cronograma dos editais foram atualizados.

Concurso Bombeiros PA: governador anuncia edital com 405 vagas

Para a Polícia Militar, a data para as provas escolhida foi 6 de junho, enquanto na Polícia Civil no dia 21 de junho para o cargo de delegado e 4 de julho para escrivão, investigador e papiloscopista.

Hana ainda falou que a melhora do cenário da pandemia dá segurança para a continuidade dos processos. Ela também pontua que as medidas preventivas serão adotadas em todas as fases – seguindo todas as orientações de um manual de condutas para prevenção à Covid-19 em concursos.

“Entendemos que estando nesse bandeiramento e adotando as regras previstas no manual, é seguro aplicar as provas. Claro que devemos observar quem está aplicando para observar as regras e não permitir, por exemplo, que os candidatos retirem as máscaras. Também estamos preparados para atuar em conjunto com a PM e com a empresa organizadora para que a situação de aglomeração na frente dos locais de prova não ocorra novamente”, afirma a chefe da pasta.

Hana Ghassan também falou sobre os concursos que estão previstos e devem ter editais em breve. “Dentro da nossa estratégia de fortalecimento das forças de segurança, nós já estamos bem adiantados.” diz Hana

Confira os editais que estão previstos e podem sair:

Seplad PA;

Junta Comercial do Pará (Jucepa);

Seap;

Procuradoria-Geral (PGE);

Auditoria-Geral (AGE);

Corpo de Bombeiros Militar (CBM);

Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará (Fasepa);

Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (FHCGV);

Hospital Ophir Loyola (HOL);

Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa);

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas);

Instituto de Metrologia (Imetropará);

Instituto de Gestão Previdenciária (Igeprev);

Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa);

Fundação Santa Casa (FSCMPA);

Polícia Civil (área Administrativa e finalística);

Polícia Militar; e

Detran.

A Seplad farante que a realização dos concursos mencionados é possível tendo em vista o esforço do governo estadual. Segundo a pasta, houve um esforço fiscal para permitir aumento de renda e diminuição da despesa.

“A gente entende que o concurso é um instrumento de garantia da excelência da administração pública”, comenta Hana Ghassan

Ela também destacou que foi viabilizada a nomeação de 93% dos concursados.