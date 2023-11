Vestibular UEPA 2024: inscrições para o Prosel encerram na próxima semana

Estão abertas, até o próximo dia 9 de novembro, as inscrições para o Processo Seletivo 2024 (Prosel) da Universidade do Estado do Pará (Uepa). As inscrições são feitas de forma exclusivamente online por meio do site. O valor da taxa é de R$100 e estudantes que concluíram o Ensino Médio integralmente em escolas públicas do Pará têm direito à isenção da taxa de inscrição.

A seleção é voltada para estudantes que estão concluindo ou já concluíram o Ensino Médio, tanto na rede pública quanto na rede particular de ensino. Para concorrer às vagas, os candidatos precisam participar do Exame Nacional do Ensino Médio (2023), pois a nota obtida no certame é a que garantirá a seleção deles.

A Uepa está presente em 19 municípios do estado, com um total de 23 campi. Este ano, são ofertadas mais três mil vagas em todo o Pará, nas áreas de educação, saúde e tecnologia. O edital completo está disponível em www.uepa.br.

(A Notícia Portal/ G1 Pará)