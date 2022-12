Xinguara é campeã da Copa Extremo Sul Pará

O escrete canarinho sangrou-se hexa campeão da tradicional competição após dois empates de 1×1 nas duas partidas finais contra Conceição do Araguaia e a consagração na disputa de pênaltis. A partida decisiva foi realizada na noite de sábado, 17, no Estádio J. Santos, na capital do boi gordo.

Luís Felipe abriu o placar para Xinguara, aos 17 minutos de jogo, incendiando a torcida anfitriã que compareceu em expressivo número, lotando as arquibancadas. Ainda no primeiro tempo, os visitantes empataram com gol de cabeça do zagueiro Paiva. As duas equipes buscaram a vitória até os minutos finais, inclusive, com boas chances de alterar o placar, porém a decisão acabou indo para as penalidades.

Na disputa de pênaltis a equipe anfitriã levou a melhor, vencendo pelo placar de 4×2, com destaque para o experiente goleiro Pité, que pegou as cobranças de Gabriel e Breno, fazendo a alegria da torcida xinguarense com o título. Essa é a sexta vez que Xinguara conquista o certame regional, que este ano completou sua 19ª edição.

A Copa Extremo Sul Pará é organizada pela Federação Paraense de Futebol (FPF) e reuniu seleções representando os municípios da Região Araguaia. A competição teve a participação de nove cidades, movimentando o futebol amador na região. (Delmiro Silva)

Fonte: Correio Carajás