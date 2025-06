PM de Tucumã prende homem por furtos em comércios e recupera TV vendida por R$ 150

Um homem foi preso na tarde de terça – feira (24) em Tucumã, sudeste do Pará, acusado de praticar uma série de furtos em estabelecimentos comerciais na região. A ação foi realizada pela Polícia Militar durante policiamento ostensivo e preventivo, como parte da atuação do 86º Pelotão, vinculado ao 36º Batalhão de Polícia Militar (BPM) de São Félix do Xingu.

De acordo com o boletim policial, por volta de 14h50, a guarnição comandada pelo 1º Sargento V. Cardoso, com o soldado Antunes, foi acionada pelo 3º Sargento Cavalcante. O militar informou ter avistado o suspeito de furtar uma TV do restaurante Diva, localizado na PA-279, na madrugada de terça-feira.

Diante da denúncia, a equipe deslocou-se até a loja Império Variedades, onde localizou o acusado, identificado como Raimundo Charles Lopes dos Santos Filho, de 24 anos. Durante a abordagem, os policiais encontraram com ele dois fones de ouvido furtados da Império Variedades e quatro bonés furtados da loja Globo Variedades, em Ourilândia do Norte.

Questionado sobre a televisão levada do restaurante, Raimundo confessou ter vendido o aparelho por R$ 150 a Domingos Pereira Ferreira, de 61 anos, que estaria hospedado no Hotel Goiano, próximo à rodoviária de Tucumã. A guarnição foi até o local e recuperou a TV, uma TCL de 32 polegadas.

Os envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Tucumã, juntamente com os objetos recuperados, para a adoção das medidas legais cabíveis. A Polícia Militar reforça a importância de denúncias da comunidade para coibir furtos e outros crimes patrimoniais na região. (Roney Braga A Notícia Portal com informações da PMPA/ Foto: Divulgação)