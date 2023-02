Sargento que assassinou a esposa morre em hospital

Morreu no Hospital Regional de Tucuruí, às 16 horas desta quarta-feira (8), o terceiro sargento Marcelo Silva Pádua, lotado na 23ª Companhia Independente de Polícia Militar de Pacajá, região sudeste do Pará. Como divulgado pelo Correio de Carajás, ele assassinou a esposa e depois atirou contra a própria cabeça pela madrugada. Pádua foi socorrido, mas não resistiu.

A mulher, identificada como Marcela Brito, foi atingida com três tiros disparados pelo policial por volta de 1h30. Relatos de testemunhas atestam que o sargento Pádua chegou por volta de 16h em um bar para assistir jogo de futebol, localizado na Rua Porto Colombo, no km 12, nas margens da BR-422. Às 20h a mulher chegou ao local. Os dois passaram a ingerir bebida alcoólica.

No início da madrugada começou uma discussão do casal. A mulher estava exaltada e começou a depredar o veículo pertencente a eles. Nesse momento, o companheiro dela sacou uma arma de fogo e efetuou ao menos três vezes contra ela. A mulher caiu ferida e morreu minutos depois. Em seguida, o sargento Pádua fez um disparo contra a própria cabeça.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) conseguiu resgatar o policial ainda com vida e o encaminhou ao Hospital Regional de Tucuruí, onde morreu horas depois.

Policiais Militares do 13º Batalhão da PM de Tucuruí isolaram o local para a Polícia Científica do Pará periciar a cena do crime. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). A Polícia Civil investiga o caso.

