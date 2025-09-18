Alepa realizará Sessão Ordinária em Parauapebas na próxima terça-feira (23)

Na próxima terça-feira (23), a Sessão Ordinária da Assembleia Legislativa do Estado será na Câmara Municipal de Parauapebas, no sudeste paraense. A ideia do presidente da Casa de Leis do Estado, deputado Chicão (MDB), é promover uma edição especial do projeto “Alepa Itinerante – edição COP 30”.

O projeto tem como objetivo aproximar a população do Poder Legislativo do Estado, transferindo as Sessões Ordinárias que acontecem em Belém para diversos municípios do Estado. Para isso, foi aprovado o Projeto de Resolução nº 1/2025, de autoria da Mesa Diretora, que criou o programa, permitindo, em caráter excepcional, que as Sessões aconteçam em cidades do interior do Pará.

Segundo o diretor legislativo da Alepa, Jarbas Porto, a iniciativa atende a um anseio da população por maior integração com as atividades parlamentares. “A sede da Alepa, como sabemos, fica em Belém, e nos últimos anos vínhamos ouvindo muitas queixas da população que vive no interior de que havia um certo distanciamento do Poder Legislativo com essas regiões. Atendendo aos pedidos, o presidente Chicão optou por transferir as nossas Sessões Ordinárias para essas cidades”, afirmou.

Jarbas destacou que a edição deste ano está diretamente ligada à COP 30. “Nessas sessões, os parlamentares irão ouvir os anseios e as sugestões de cada região para o sucesso do evento. Da mesma forma, vamos explicar à população a importância da conferência aqui na Amazônia”, detalhou o diretor.

A programação em Parauapebas começará pela manhã, com uma Audiência Pública na Câmara Municipal. O encontro permitirá que cidadãos, órgãos públicos e a sociedade civil organizada apresentem suas demandas e propostas. Na ocasião, também haverá um debate sobre clima, meio ambiente e o advento da COP 30 no Pará. A Sessão Ordinária ocorrerá à tarde.

Por fim, Jarbas lembrou que a primeira Sessão Itinerante aconteceu no ano de 1991 e ao longo dos anos o Poder Legislativo tem realizado inúmeras edições do projeto. As Sessões Ordinárias Itinerantes seguirão o mesmo rito regimental com a análise, discussão e votação das matérias que impactam de forma direta a vida da população do Pará.

Cronograma “Alepa Itinerante – edição COP 30”:

• Parauapebas: 23 de setembro (terça-feira)

• Santarém: 30 de setembro (terça-feira)

• Marabá: 07 de outubro (terça-feira)

• Altamira: 21 de outubro (terça-feira)

• Breves: 29 de outubro (quarta-feira) (A Notícia Portal com informações de Rodrigo Nicolau e Andreza Batalha/ Assessoria de Comunicação Social da Alepa/ Fotos: Divulgação)