TUCUMÃ: Justiça mantém prisão de mulher acusada de praticar estelionato contra idosos

Em audiência de custódia, o juiz da comarca de Tucumã converteu a prisão temporária em preventiva para Reinalva Silva Matos, acusada de crimes de estelionato contra pessoas idosas.

A mulher será transferida para um presídio, onde responderá ao processo, acusada de aplicar golpes contra várias pessoas no município de Tucumã.

As investigações realizadas pela Polícia Civil apuraram que Reinalva Matos vinha praticando o crime de estelionato, induzindo as vítimas a fazerem empréstimos com taxas e juros supostamente mais atrativos.

A mulher também prometia negociar dívidas, sempre oferecendo grandes vantagens às suas vítimas.

Ainda segundo as investigações da Polícia Civil, a suspeita aplicava os golpes acessando contas bancárias e realizando transações financeiras indevidas.

(Roney Braga – A Notícia Portal / Fotos: Polícia Civil)