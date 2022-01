Vitória do Flamengo deixa Record na vice-liderança de audiência com estreia do Cariocão

Com time de jovens, o Flamengo venceu a Portuguesa por 2 a 1 na primeira rodada do Cariocão 2022 e garantiram o segundo lugar de audiência para a Record. De acordo com o portal Teleguiado, A emissora detentora dos direitos do estadual na TV aberta atingiu 12 pontos de média durante a transmissão da partida que abriu o campeonato no circuito.

A Globo liderou a audiência na faixa com 21 pontos de audiência média, já o SBT ficou em terceiro lugar com 6 pontos. A partida também teve transmissão do streamer Casimiro e do Flow Sport Club na internet, novidades do estadual em 2022.

Na temporada passada, o Cariocão na Record estreou com ápice de 16 pontos de audiência e média de 14. Na época, a vitória do Flamengo sobre o Nova Iguaçu por 1 a 0 também levou a emissora ao segundo lugar e representou um aumento de 86% de telespectadores na faixa do canal.

(Com informações: MSN)