REDENÇÃO: Acidente entre dois carros deixa mulher presa às ferragens

Uma mulher ficou com as pernas presas às ferragens após um acidente entre dois carros na manhã desta terça-feira (02), na cidade de Redenção.

Segundo informações de testemunhas, a motorista de uma Caminhonete TOYOTA SW4 preta, saiu da Avenida Brasil e colidiu frontalmente com um carro GOL branco, que seguia pela Avenida Araguaia.

No acidente a mulher que estava no banco do carona ficou com as pernas presas sobre as ferragens. O motorista e uma criança que também estava no carro não se feriram. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para resgatar a mulher.

A vítima foi socorrida para um Hospital da cidade. Não há informações sobre o estado de saúde dela. O condutor do outro veículo não se feriu. (A Notícia Portal/Luiz Pereira)