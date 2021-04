EUA: EM MENOS DE 24 HORAS TRÊS TIROTEIOS EM MASSA.

Um tiroteio deixou ao menos cinco pessoas feridas em Shreveport, Louisiana, na terceira ocorrência do tipo registrada nos Estados Unidos nas últimas 24 horas.

Os policiais estavam atendendo a um chamado de trânsito quando foram ouvidos tiros, disse um porta-voz da polícia.

A polícia ainda informou que estava nos primeiros estágios de investigação do incidente, sem confirmar o número de pessoas internadas nem seu estado de saúde.

Ainda não foi confirmada a motivação e se os tiros foram disparados por apenas uma pessoa.

Uma vítima foi baleada na cabeça, enquanto outra sofreu vários ferimentos a bala, de acordo com a agência de notícias local Love Shreveport-Bossier. A mídia local noticia que ao menos cinco pessoas ficaram feridas.

Outros dois incidentes com tiros foram registrados nos Estados Unidos no domingo. Na madrugada de domingo, três pessoas morreram e duas ficaram feridas em um tiroteio em um bar no condado de Kenosha, Wisconsin.

Durante a manhã, três pessoas morreram em um complexo de apartamentos em Austin, Texas, e as autoridades estavam procurando por um ex-xerife procurado em conexão com o tiroteio fatal.

Os incidentes ocorrem diante de um aumento de tiroteios registrados nas últimas semanas nos Estados Unidos. Na quinta-feira (15), um atirador matou oito trabalhadores e a si mesmo em um centro da FedEx de Indianápolis, sendo que pelo menos sete tiroteios em massa foram registrados nos Estados Unidos no mês passado.

Com informações da agência Reuters