REDENÇÃO: “FAMÍLIA ESCLARECE QUE MORTE DE ÉDER PARECIDO NÃO ESTÁ RELACIONADA COM PRISÃO PELOS EVENTOS DE 8 DE JANEIRO EM BRASÍLIA”

Nesta terça-feira (5), a família de Éder Parecido Jacinto, de 58 anos, divulgou uma nota esclarecendo sua morte. Éder era réu em uma Ação Penal no Supremo Tribunal Federal (STF), decorrente dos eventos de 08/01/2023 em Brasília-DF, mantidos sob sigilo. A família ressalta que informações falsas têm sido disseminadas nas redes sociais, erroneamente relacionando a morte de Éder à sua prisão, desrespeitando o luto familiar e invadindo sua privacidade.

Após sete meses preso no Complexo Penitenciário da Papuda, Éder obteve o benefício de prisão domiciliar monitorada e retornou a Redenção, onde vivia há cerca de 10 anos. Ele manteve-se ativo como caminhoneiro e sofreu um acidente de trabalho ao fazer manutenção em seu caminhão. Uma das madeiras do andaime deslocou e ele caiu quebrando o fêmur e machucando a coluna.

Apesar do tratamento no Hospital Regional Público do Araguaia, em Redenção, complicações como paralisação dos rins, hemorragia estomacal e problemas hepáticos surgiram, levando-o ao coma e posterior falecimento por infecção generalizada neste sábado (2).

Embora residisse em Redenção-PA, Éder foi sepultado em Petrolina de Goiás-GO, onde vive a maioria de seus familiares. A família esclarece em nota que a causa da morte foi um acidente de trabalho e que as questões processuais não afetaram seu tratamento médico. (A Notícia Portal, Ana Luiza Oliveira)