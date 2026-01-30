Wellen Carvalho lança hino “Acalma”, que destaca o cuidado e a fidelidade de Deus em tempos de processo

A cantora gospel Wellen Carvalho apresenta o hino “Acalma”, uma canção que evidencia o cuidado, o amor e a fidelidade de Deus mesmo em meio aos processos mais desafiadores da vida. O louvor faz parte do primeiro DVD ao vivo da artista, um projeto que marca um dos momentos mais significativos e sonhados de sua trajetória ministerial.

Mais do que uma produção musical, o DVD representa uma caminhada construída com planejamento, espera, fé e total dependência de Deus. Durante a preparação do projeto, Wellen e sua equipe viveram um encontro considerado providencial com o compositor Joktã Araújo, responsável por escrever canções que refletiram com profundidade a identidade espiritual do trabalho. Entre elas, “Acalma” se destacou e rapidamente se tornou central no projeto e no ministério da cantora.

Com uma mensagem clara e atemporal, o hino conduz o ouvinte à confiança plena em Deus, incentivando a entrega total do controle da vida ao Senhor. A canção dialoga diretamente com pessoas que enfrentam tristeza, desânimo, medo e pensamentos de desistência, reafirmando que Deus permanece presente em todos os momentos, cuidando de cada detalhe.

A essência de “Acalma” reflete princípios profundos da fé cristã e conversa diretamente com a realidade da geração atual, marcada pela ansiedade, pressa e pela necessidade urgente de ouvir a voz de Deus. No ministério de Wellen Carvalho, o louvor simboliza a bondade divina, o milagre e o agir inesperado de Deus, mesmo em meio às adversidades.

O caminho até que a canção chegasse ao projeto foi marcado por desafios e obstáculos, mas, segundo a cantora, enquanto tudo parecia atrasado, Deus já ministrava por meio da própria mensagem do louvor. Mesmo antes do lançamento oficial, “Acalma” já impactava a equipe e a intérprete, trazendo diariamente a certeza de que Deus estava cuidando da vida, da casa, do ministério e dos sonhos.

A gravação do DVD aconteceu ao vivo em Goiânia, em uma noite descrita como surreal e profundamente marcante. Cada detalhe do evento reforçou, segundo a artista, a confirmação do agir de Deus e transformou “Acalma” em um marco espiritual, não apenas pela musicalidade, mas pelo testemunho que carrega.

Para Wellen Carvalho, a canção reforça que, mesmo nos momentos de angústia e incerteza, Jesus continua cuidando de tudo. “Acalma” lembra que os processos fazem parte da caminhada cristã, mas que a fidelidade de Deus jamais falha. A mensagem final é clara: confiar, descansar e permanecer, porque Deus realiza, concretiza e cumpre cada promessa. ( Roney Braga A Notícia Portal/ Fotos: Divulgação)