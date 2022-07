Equatorial Pará abre inscrições para curso gratuito de formação de eletricistas exclusivo para mulheres

O Programa Escola de Eletricistas é uma parceria entre a Equatorial Energia Pará e o SENAI, com o objetivo de ampliar a representatividade feminina nas operações do setor elétrico. O curso oferece às mulheres qualificação profissional e tecnológica gratuita, preparando-as para o mercado de trabalho, gerando oportunidades de emprego para atuação no setor de distribuição de energia elétrica.

O gerente do projeto de Gestão e Segurança da Equatorial Energia, Leonardo Eustáquio, reforça a importância desse tipo de iniciativa. “Ampliar oportunidades de trabalho no setor elétrico para mulheres é um grande passo para garantir inclusão e equidade, e um dos objetivos da Equatorial é dar cada vez mais espaço para mulheres em todos os níveis hierárquicos. Estimular cursos exclusivos para mulheres reforça o nosso compromisso com a diversidade, ressaltando que as mulheres podem e devem ocupar todas as funções”, destaca.

No dia a dia, o profissional eletricista precisa se deslocar para atendimento das solicitações de serviços, para isso, aaluna da Escola de Eletricistas também terá aulas de direção defensiva e condução de veículos com tração 4×4.