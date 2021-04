XINGUARA: COM PROTOCOLOS DA PANDEMIA PREFEITURA COMEÇA A RETOMAR SERVIÇOS SOCIAIS

Mesmo diante do quadro de pandemia, a secretaria de assistência social e outros setores da prefeitura de Xinguara, vem buscando por em funcionamento de forma presencial, serviços considerados essenciais para o momento. Claro que adotando todos os protocolos de combate a covid 19.

No início desta semana, o Núcleo Araguaia retomou suas atividades presenciais. O projeto acolhe crianças e adolescentes de 6 a 17 anos de idade em horários diferentes da rotina escolar e oferece atividades físicas e pedagógicas, atendimento com assistente social, orientação social, aulas de música, artesanato e reforçam as orientações de combate ao coronavírus.

Por causa da pandemia da covid-19 e seguindo os protocolos sanitários as crianças e adolescentes estão sendo atendidos por escala.

A secretária de ação social Luciana Pereira reforça a importância de os pais deixarem as crianças irem participar das atividades oferecidas pelo Núcleo Araguaia. “Devido ao fato de não estar tendo aula presenciais elas ficam ociosas e acabam indo para as ruas, é também uma maneira de estarmos ajudando as mães que trabalham o dia todo, vimos a necessidade de reabrir as portas para ocupar o tempo dessas crianças”, explicou Luciana Pereira.

O Núcleo Araguaia atende crianças cadastradas de todos os bairros de Xinguara em situação de vulnerabilidade durante todo o dia, neste período de pandemia são atendidas em média de sete crianças por período. “Elas saem daqui alimentadas e com o coração cheio de amor e carinho que estamos dando para elas”, finalizou a secretária (da redação com informações da Ascom – Xinguara)