ALOK, UM DOS MAIORES DJ’S DO MUNDO SE APRESENTA HOJE (6) NA 26ª EXPO POLO CARAJÁS

Hoje (6) acontece o show do Dj Alok, que foi uma grande surpresa na programação da 26ª Expo Polo Carajás, pois o eletrônico não é um estilo que faz parte da tradição da festa que geralmente traz artistas sertanejos e também pelo fato de Alok estar entre os cinco maiores dj’s do mundo, sua atração não passará por nenhuma cidade da região, sua vinda é exclusivamente para Redenção, a cidade prestigiará uma festa de nível internacional. O governador Helder Barbalho (MDB) estará presente na feira de exposição, prestigiando a festa e visitando os stands.

Esse show é um dos mais aguardados pelo público, uma equipe do artista está desde ontem (5) no Parque de Exposições Pantaleão Lourenço Ferreira montando a estrutura que em si, é um show pirotécnico, veio em uma carreta só com led, luzes e fogos. Várias caravanas de cidades vizinhas já começaram a chegar em Redenção.

Alok é dono de grandes sucessos como “Hear Me Now”, “Alive” e “In My Mind”. Essas músicas e outros grandes sucessos vão embalar a noite desta terça-feira (6) em Redenção. O artista local Gabriel Netto fará a abertura do show.

A programação segue com show do Padre Fábio de Melo, que se apresenta na quarta-feira (7). O show de Bruno e Marrone, uma das maiores duplas sertanejas do Brasil, será na quinta-feira (8).

Para a alegria da população, mais uma vez a Expo terá os portões abertos, na sexta-feira (8) com o show dos “Parazim”. E o encerramento, será com show de Manu Batidão. (A Notícia Portal, Ana Luiza Oliveira)