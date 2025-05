CPRXIII promove palestra do Maio Amarelo para colaboradores da Empresa Vale e Eros Brasil

Na manhã desta quinta-feira (29), o CPRXIII da Polícia Militar realizou uma importante palestra educativa como parte das ações do movimento Maio Amarelo em Tucumã e Ourilândia.

Na Empresa vale a palestra foi solicitada pela Diretora Dra Kilma e pela Empresa Eros foi solicitado pelo Diretor Dr Aldo, que demonstraram preocupação com a segurança dos colaboradores, especialmente no trajeto de casa para o trabalho e nas atividades operacionais da empresa.

Com o tema “Desacelere. Seu bem maior é a vida”, a ação teve como objetivo conscientizar os participantes sobre a importância da segurança no trânsito e os perigos do excesso de velocidade, além de provocar uma reflexão sobre a necessidade de desacelerar também na rotina da vida pessoal.

O comandante do CPRXIII, Cel Marcus Formigosa compartilhou sua experiência no trânsito e alertou os presentes sobre os altos índices de mortes e acidentes, reforçando a responsabilidade de cada cidadão na construção de um trânsito mais seguro “É preciso atenção, respeito às leis e principalmente consciência de que a pressa pode custar vidas”, destacou o coronel nas palestras.

O Maio Amarelo é um movimento internacional de conscientização para a redução de sinistros de trânsito. Criado com base em uma resolução da ONU, que em 11 de maio de 2011 declarou a Década de Ação para Segurança no Trânsito, o mês se tornou símbolo da luta pela preservação da vida no trânsito em todo o mundo. A cor amarela representa a atenção e a sinalização de advertência, e o movimento convida todos os setores da sociedade a participarem dessa mobilização. Cerca de 50 colaboradores da empresa Eros e com 100 colaboradores da empresa Vale assistiram a palestra. (Roney Braga A Notícia Portal com colaboração da PMPA)