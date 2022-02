IFPA: Campus Conceição do Araguaia realiza Semana Pedagógica de forma virtual

O Instituto Federal do Pará (IFPA) Campus Conceição do Araguaia vai realizar, no período de 15 a 18 de fevereiro, a Semana Pedagógica 2022, com o tema “A tarefa do educador moderno não é derrubar florestas, mas irrigar desertos”. O evento virtual objetiva discutir a atuação docente nos processos de planejamento e personalização do ensino, bem como possibilitar a integração do currículo por meio do planejamento coletivo; também oportunizar a participação de servidores nas discussões propostas sobre o ensino, a pesquisa e a extensão no Campus para o ano de 2022.

A Semana Pedagógica tem como público-alvo professores e técnicos administrativos da unidade e contará com uma vasta programação que se inicia na terça-feira (15) e vai até sexta-feira (18).

“A Semana de Formação e Planejamento Pedagógico, mais uma vez, abre nosso ano letivo com discussões sobre temáticas que partem dos nossos desafios do cotidiano escolar”, destacou a diretora de Ensino, Pesquisa, Extensão e Pós-graduação do Campus – Maria do Carmo Vieira Filha.

Fonte: Ascom IFPA/ Conceição – Viviane Fialho