Maior concurso público da história da PM mobiliza 70 mil candidatos ao curso de praça

Neste domingo (17), o governo do Estado do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad), promoveu a prova objetiva do concurso público para a Polícia Militar do Estado (PMPA), destinado ao preenchimento de vagas no Curso de Formação de Praças (CFP). Organizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), o certame atraiu cerca de 70 mil candidatos em diversas cidades, incluindo Belém, Santarém, Marabá, Altamira, Redenção e Itaituba.

O concurso, que oferta 4 mil vagas e cadastro reserva para o CFP, é o maior da história da PMPA. As provas, compostas por questões objetivas de múltipla escolha, representam um marco significativo para a corporação. O Departamento Geral de Educação e Cultura, chefiado pelo Coronel Cássio Tabaranã, destacou a importância desse evento para a ampliação do efetivo, considerando as demandas sociais e a proximidade da COP30, programada para 2025.

A expectativa dos participantes é palpável, como demonstrado por Amanda Cardoso, que descreveu sua preparação ao longo de um ano e meio. Amanda ressaltou a importância desse concurso em sua busca por estabilidade financeira e a oportunidade de servir ao Estado do Pará. Carlos Eduardo Borges, lojista, compartilhou a confiança diante da alta concorrência e expressou seu desejo de mudança de vida por meio da aprovação no concurso.

O governo do Estado planeja iniciar a formação dos aprovados no próximo ano, visando tê-los prontos para atuar no policiamento durante a COP30 em 2025. Para os candidatos, a ansiedade persistirá até a divulgação dos gabaritos preliminares, que estarão disponíveis no site da banca a partir das 19 horas do dia 19 de dezembro. Com 4,4 mil vagas e cadastro reserva, o concurso para a PMPA se destaca como um dos maiores desafios enfrentados pelos aspirantes a policiais militares no Pará. (A Notícia Portal com informações do Agência Pará)