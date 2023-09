Ourilândia do Norte: Homem é morto a tiros em via pública

Um homem identificado como Edinaldo dos Santos Moura, foi executado a tiros em via pública, na Rua 31 no bairro Paulista, em Ourilândia do Norte, no sul do Pará. O crime ocorreu por volta das 17h desta quarta-feira (30).

A informação sobre o homicídio foi repassada por testemunhas a policiais civis que atenderam a ocorrência.

Pelo menos 5 tiros de pistola calibre 9mm acertam a vítima, que já possui passagem na polícia por tráfico de drogas. Ninguém viu quem cometeu o crime.

Edinaldo recebeu os primeiros atendimentos ainda no local do crime. Devido à gravidade dos ferimentos, ele foi transferido para o Hospital regional de Redenção, mais não resistiu aos ferimentos e morreu.

A autoria e motivação do crime ainda é desconhecida. A Policia Civil de Ourilândia do Norte, vai investigar o caso. (A Notícia Portal/ Luiz Pereira/Com informações do Repórter Juscelino Show de Tucumã)