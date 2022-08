XINGUARA: Aula inaugural do curso de agronomia é realizada

Aconteceu nesta quarta-feira (17), a aula inaugural do curso de Agronomia da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA). A solenidade contou com a presença do prefeito Moacir Pires de Farias, juntamente com a primeira dama Nely Farias que durante a reunião se prontificaram a apoiar em tudo que for necessário.

O evento ocorreu no auditório da Escola de ensino Técnico do Estado do Pará (EETEPA).

É o início do sonho de 47 alunos que vão poder fazer uma graduação no conforto de sua cidade, em uma ótima instituição.

O curso foi trazido pelo programa estadual, Forma Pará, que é uma parceria do governo Municipal com o governo Estadual. Agronomia é um curso de nível superior, com a duração de 5 anos. Será totalmente presencial e no período noturno, porém as atividades de campo serão realizadas durante o dia, o início das aulas será em novembro deste ano.

As aulas vão acontecer na Escola de ensino Técnico do Estado do Pará (EETEPA), com o corpo docente da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), que estará vindo do Campus de Parauapebas. A forma de ensino ainda está sendo discutida, para se chegar ao melhor resultado. Foram abertas 50 vagas, 47 já foram preenchidas e está sendo feita a segunda chamada para fechar a turma.