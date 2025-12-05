Quadrilha envia 220 brasileiros aos EUA e fatura R$ 23,7 milhões

A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta sexta-feira (5/12), a Operação Alpha, para desarticular uma quadrilha responsável por promover a migração ilegal de pelo menos 220 brasileiros enviados clandestinamente aos Estados Unidos.

A ação cumpriu um mandado de prisão preventiva e cinco de busca e apreensão nas cidades de Governador Valadares (MG), Itanhomi (MG) e São Paulo (SP).

A Justiça Federal também determinou o bloqueio de bens e valores no montante de R$ 23,7 milhões, quantia atribuída ao lucro obtido pela quadrilha.

Como funcionava o esquema: Segundo a investigação, o grupo operava rotas internacionais passando pela América Central e pelo México, etapa final antes da travessia ilegal para território americano.

Ao chegarem ao México, os migrantes eram entregues a “coiotes” responsáveis por concluir a passagem clandestina. A PF identificou que, no Brasil, os criminosos ameaçavam familiares das vítimas para garantir o pagamento integral das dívidas, muitas vezes cobradas em dólar.

Os valores eram movimentados por meio de contas de terceiros, estratégia usada para mascarar a origem do dinheiro e dificultar o rastreamento. Do lado americano, o esquema contava com uma rede de apoio responsável por receber os migrantes, organizar deslocamentos e realizar pagamentos locais aos coiotes, consolidando a estrutura transnacional do grupo.

Investigação e crimes imputados: A PF apura a participação de diversos operadores financeiros e logísticos na estrutura criminosa, que agia de forma contínua e organizada. Os investigados poderão responder pelos crimes de promoção de migração ilegal, ameaça e lavagem de dinheiro. As penas somadas podem ultrapassar 20 anos. (A Notícia Portal com informações de Mirelle Pinheiro do Metrópoles/ Fotos: Redes Sociais)